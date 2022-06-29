Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Правительство Нью-Йорка 29 июня подало иск в федеральный суд Манхэттена против пяти компаний в связи с незаконной продажей «призрачного» оружия без серийных номеров, сообщает 29 июня Reuters.

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что пять компаний продавали «незаконченные» компоненты оружия, с помощью которых покупатели самостоятельно могут собирать огнестрельное оружие без серийных номеров.

Власти Нью-Йорка также отметили, что преступники, у которых нет лицензии на законное приобретение обычного огнестрельного оружия, в последнее время начинают использовать «призрачные» пистолеты в «экспоненциально растущем» количестве.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новые меры по борьбе с распространением «призрачного» оружия без серийных номеров на фоне призывов к Белому дому решить проблему роста преступности в стране.

Ранее Байден заявил об «эпидемии» насилия с использованием огнестрельного оружия в США, назвав это «международным позором». По его словам, менее чем за неделю в Джорджии и Колорадо произошло 850 перестрелок, в результате которых погибло более 250 человек. В связи с этим власти США пообещали ужесточить контроль за оружием.

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