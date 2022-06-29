Вильнюс, , 18:26 — REGNUM Транзит российских грузов в Калининградскую область через Литву может быть возобновлён через несколько дней благодаря компромиссу, достигнутому между Евросоюзом и Вильнюсом, сообщает 29 июня агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Крыса (сс) sibya

«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней, так как европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — цитирует агентство слова источника.

По утверждению Reuters, соглашение ЕС с Литвой может быть заключено в начале июля, если Литва будет не против.

Как сообщало,ИА REGNUM Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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