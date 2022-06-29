Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Выставка «Мариуполь — битва за русский мир», прошедшая 26 июня в Пушкине в рамках фестиваля «День русской славы», была оформлена некорректно, что создавало в экспозиции «провокационное сочетание». Об этом изданию «Фонтанка» заявил 29 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий в том числе сферу культуры. Он взял под защиту чиновников Пушкинского района, признав их действия в отношении выставки оправданными.

Борис Пиотровский gov. spb.ru/

Напомним, как рассказали представители патриотического центра «Ленинградский доброволец», по требованию пришедшей на фестиваль замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой из экспозиции были удалены все обозначения «Z» и «V», ставшие символами спецоперации по защите Донбасса, а также различные экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против украинского нацизма, в том числе миниатюрные фигурки погибших командиров народного ополчения. Авторов экспозиции, посвященной освобождению Мариуполя — города побратима Санкт-Петербурга — обвинили в «пропаганде милитаризма и оружия», также прозвучали слова о «пропаганде нацизма». В администрации Пушкинского района идет проверка по факту инцидента и публикаций о нём.

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По словам Бориса Пиотровского, заместитель главы района Боголюбова всего лишь «обратила внимание организаторов тематической выставки на некорректное оформление экспозиции», которая включала в себя предметы с нацистской и фашистской символикой. «Согласно федеральному закону демонстрация таких предметов запрещена, если экспозиция не содержит соответствующих разъяснений», — заявил вице-губернатор.

Между тем, представитель «Ленинградского добровольца» Герман Владимиров в беседе с ИА REGNUM 28 июня подчеркивал, что в шатре, где была развернута экспозиция, «стояли волонтёры, которые предупреждали посетителей, что все представленные организации со стороны киевских силовиков являются в России запрещенными».

По словам Бориса Пиотровского, в экспозиции рядом с материалами об украинских неонацистах находилась символика специальной военной операции, а это, считает вице-губернатор, создавало «провокационное, двусмысленное сочетание».

Однако, по словам Владимирова, экспонаты, относящиеся к преступным действиям киевского режима специально были размещены на одной стороне шатра, а материалы о защитниках Донбасса — на другой, чтобы подчеркнуть противостояние этих сил.

По версии Бориса Пиотровского, замглавы администрации Пушкинского района рекомендовала ограничить доступ в шатер детям младше 18 лет и разместить предупреждение «18+».

«Такое вмешательство вызвало у организаторов эмоциональную реакцию и превратное толкование произошедшего. Вместе с тем экспозиция продолжила свою работу до конца фестиваля», — сказал чиновник.

Это утверждение также противоречит словам организаторов. Как отметил Герман Владимиров, они выполнили указания Боголюбовой, изъяв из экспозиции макеты оружия и другие предметы, которые вызвали недовольство, однако дальнейшую работу выставки в цензурированном виде посчитали неуместной и свернули её около 18 часов, задолго до окончания фестиваля.

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Напомним, ИА REGNUM ждет ответа на официальный запрос о случившемся от администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

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