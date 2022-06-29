Бухарест, 29 июня 2022, 18:33 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал инициативу президента США Джо Байдена разместить на румынской территории дополнительный контингент Пентагона. Об этом 29 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По словам Йоханниса, в ходе проведенной им беседы с главой американского государства стороны «пришли к единому мнению о необходимости увеличения присутствия Соединенных Штатов в Румынии».
Напомним, сегодня Байден объявил о возможности отправки в Румынию дополнительного контингента армии США в составе пяти тысяч человек.
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