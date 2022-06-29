Бухарест, 29 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал инициативу президента США Джо Байдена разместить на румынской территории дополнительный контингент Пентагона. Об этом 29 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Клаус Йоханнис

По словам Йоханниса, в ходе проведенной им беседы с главой американского государства стороны «пришли к единому мнению о необходимости увеличения присутствия Соединенных Штатов в Румынии».

Клаус Йоханнис «Технические детали должны быть согласованы в ближайшие дни и недели между дипломатами и военными».

Напомним, сегодня Байден объявил о возможности отправки в Румынию дополнительного контингента армии США в составе пяти тысяч человек.