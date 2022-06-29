Москва, 29 июня, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Норвежцы не хотят с нами ругаться, мы им нужны. На какой-то уровень антироссийские санкции в Норвегии вышли, и дальше не распространяются — чтобы не ударили по ней самой — заявил в интервью ИА REGNUM председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика. Говоря о последствиях санкций в рыбной отрасли рыбопромышленник сообщил:

jackmac34 Выловленная рыба

«Деньги за проданную за рубеж рыбу ходят очень плохо, иногда теряются неизвестно куда. С перегрузкой рыбы очень сложная ситуация. Нужно отменить разделительную линию, и позволить рыбу выловленную к востоку от этой линии возить в Норвегию, а не в Мурманск. Мурманск скоро будет завален рыбой, а нашим судам придется простаивать очень долго — для выгрузки рыбы в Мурманске немного мест».

Председатель Союза считает, что Росрыболовство не разработало программу минимизации последствий санкций в рыбной отрасли, так как у него недостаточно полномочий.

«Управляет рыбной отраслью не Росрыболовство, а правительство. Минсельхоз, таможенная, пограничная, ветеринарная службы и многие другие ведомства управляют рыбной отраслью!» — уточнил Заика.