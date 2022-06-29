Владимир, , 18:22 — REGNUM Председатель правительства Михаил Мишустин посетил научно-производственную компанию «Генериум» во Владимирской области. Как сообщает ИА REGNUM, он осмотрел лаборатории и производственный комплекс компании, ознакомился с выставкой готовой продукции.

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АО «Генериум» — российская инновационная биотехнологическая научно-производственная компания полного цикла, выпускающая биотехнологические лекарственные препараты и биомедицинские клеточные продукты.

Производственные центры расположены в посёлке Вольгинском Владимирской области. На базе предприятия создана площадка по разработке и производству биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) и средств генной терапии. В 2020 году компания получила лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов для терапии тяжёлых заболеваний.

Продукцию компании поставляли в страны Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ.