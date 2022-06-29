Вашингтон, 29 июня, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Северной и Южной Америке на прошлой неделе резко выросло количество новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 29 июня Reuters.

Russian.news.cn Коронавирус в США

Так, число новых случаев заражения увеличилось на 13,9% и составило 1,3 миллиона новых случаев. При этом было зарегистрировано 4158 новых смертей по причине коронавируса, согласно данным Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ).

Как сообщало ИА REGNUM, на субштаммы BA.4 и BA.5 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» приходится более 52% новых случаев заражения на территории США, сообщает 28 июня Reuters со ссылкой на американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).