Москва, , 18:20 — REGNUM «Я против получения высшего рыбопромышленного образования сразу после школы, просто идет трата государственных денег», — заявил председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика в интервью ИА REGNUM.

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«Высшее образование должен получать человек, который закончил среднюю мореходку, ходил в море, получил должность. Высшее образование в рыбной отрасли должно быть как повышение квалификации, а высших рыбных учебных заведений в России должно быть два — одно на западе страны, другое на востоке. Основную подготовку кадров должны взять на себя средние мореходки», — сообщил рыбопромышленник.

«Я сам закончил высшую мореходку, где учился 5 лет и 8 месяцев. 70% полученных мною знаний не пригодились», — сказал Заика.

Председатель Союза уточнил:

«Год назад я подверг критике подготовку кадров для рыбной отрасли, с тех пор ничего не изменилось. Рыбопромышленные техникумы работают по программам разработанным 50 лет назад».