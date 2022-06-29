Бишкек, , 18:20 — REGNUM Министерство экономики Киргизии обеспокоено тем, что в республике 42,1% спиртных напитков находятся в нелегальном обороте, а потому предлагает внедрить дополнительные рычаги госрегулирования для вывода из «тени» производство и торговлю алкоголем.

Алкоголь Pixabay.com

В ведомстве уточнили, что согласно данным статистического комитета, в 2019 году в стране было продано 82 млн 300 тысяч литров алкогольной продукции. Однако, налоговая служба сообщила о реализации лишь 47 млн 637 тысяч литров спиртных напитков.

Минэкономики отмечает, что целый ряд местных водочных заводов, чья мощность позволяет выпускать от 1,1 млн до 2,2 млн литров алкогольной продукции, официально указывают объемы производства — 500 тысяч литров.

Эти предприятия якобы имеют загруженность производства менее 50% и, согласно налоговым декларациям, являются убыточными.

«Но если они действительно не выходят на такие объемы и нерентабельны, то вызывает сомнения оправданность их работы в течение уже 10 — 15 лет, несмотря на убыточность», — подчёркивают в ведомстве.

Для снижения теневого оборота алкоголя Министерство экономики Киргизии предлагает установить требования по использованию водочными заводами минимальных норм производственной мощности.

При этом производственная мощность будет рассчитываться исходя из производительности основного технологического оборудования, времени работы и количества рабочих дней в году.