Вашингтон, 29 июня 2022, 18:16 — REGNUM Вопрос «Стала ли Украина ближе к НАТО?» получил ответ из Белого дома. На вопрос 29 июня ответил представитель Совета национальной безопасности американской адмиристрации Джон Кирби в интервью CNN.
Его спросили, как продвинулся Киев в своём направлении в НАТО в связи с прошедшим в столице Испании саммитом, на что американский чиновник ответил, что Вашингтона напрямую этот вопрос не касается — лишь натовского руководства и Украины.
Он добавил, что на повестке сейчас другой вопрос — о вступлении в альянс Швеции и Финляндии, причём Киев также участвует в дискуссии.
Напомним, НАТО пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это произошло после того, как Турция накануне, 28 июня, сняла своё вето с этой темы.
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