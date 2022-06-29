Вашингтон, 29 июня, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Вопрос «Стала ли Украина ближе к НАТО?» получил ответ из Белого дома. На вопрос 29 июня ответил представитель Совета национальной безопасности американской адмиристрации Джон Кирби в интервью CNN.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Его спросили, как продвинулся Киев в своём направлении в НАТО в связи с прошедшим в столице Испании саммитом, на что американский чиновник ответил, что Вашингтона напрямую этот вопрос не касается — лишь натовского руководства и Украины.

Джон Кирби «Мы продолжаем поддерживать политику открытых дверей НАТО по отношению к другим странам, если они подходят под критерии членства».

Он добавил, что на повестке сейчас другой вопрос — о вступлении в альянс Швеции и Финляндии, причём Киев также участвует в дискуссии.

Напомним, НАТО пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это произошло после того, как Турция накануне, 28 июня, сняла своё вето с этой темы.