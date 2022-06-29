Владимир, 29 июня, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29 июня ознакомился с ходом строительства участка автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Мишустин с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко и временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым осмотрел из вертолёта участок дороги — обхода Владимира в рамках строительства трассы М-12.

Трасса М-12 должна обеспечить скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, Татарией и Чувашией. Три этапа строительства трассы общей длиной 219 км проходят по территории Владимирской области. Уложено более 90 км асфальтобетонного покрытия, ведутся работы на 112 искусственных сооружениях. Задействовано более шести тысяч человек и около 1,5 тыс. единиц техники.

Открытие движения на участке М-12 во Владимирской области планируется в конце 2022 года. Это позволит переключить часть трафика с южного обхода Владимира (М-7 «Волга») и сократить время в пути от Москвы до Владимира в два раза.