Токио, 29 июня, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах кардинально увеличить расходы на вооруженные силы страны, сообщает 29 июня МИД Японии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

Заявление было сделано в ходе встречи с группой американских сенаторов во главе с Джинн Шейхин.

«Премьер-министр заявил, что будет работать над еще большим укреплением сотрудничества с НАТО… Кроме того, премьер-министр Кисида заявил, что мир и процветание Индо-Тихоокеанского региона важны для мирового сообщества, и в свете майской встречи на высшем уровне США-Япония он намерен кардинально укрепить обороноспособность Японии, а также укреплять силы сдерживания и реагирования японо-американского союза», — указано в заявлении МИД Японии.

Напомним, в Японии после встречи Кисиды с Джо Байденом в мае этого года был представлен проект повышения оборонных расходов до 2% ВВП, а также предложено признать возможным превентивный удар по базам противника.