Москва, 29 июня, 2022, 18:12 — ИА Регнум. «Россия — одна из наиболее снабженных рыбой стран. У нас рыба дешева и доступна, а её ассортимент прекрасен» — заявил председатель Союза рыбопромышленных колхозов Белого моря Андрей Заика в интервью ИА REGNUM.

Архангельск в начале XX века. Перегрузка трески Архангельск

«Мы едим очень много рыбы. Статистика не учитывает кустарный вылов, когда люди ходят на рыбалку, ловят рыбу и едят. Не пару тонн, а значительные объемы!» — сообщил рыбопромышленник.

Председатель Союза считает, что есть регионы, где рыбы на прилавках мало потому, что жители ее не едят и не покупают. По поводу дороговизны трески, Андрей Заика уточнил:

«У нас когда-то и топливо стоило 62 копейки за литр. Треска и семга — деликатесная рыба, везде в мире эта рыба для ресторанов. Только в СССР она была столовой рыбой».