Архангельск, 29 июня, 2022, 22:03 — ИА Регнум. На полях V Международного форума «Судостроение в Арктике» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков провели рабочую встречу, на которой обсудили реализацию инвестиционных проектов на территории Архангельской области. Об этом сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

sebagee Сельское хозяйство

Одной из главных тем стали инвестиционные проекты в области сельского хозяйства. Участники обсудили возможность развития такой отрасли, как сбор, заготовка и переработка дикорастущих растений. В Архангельской области, согласно данным, собирают свыше 700 тонн ягод в год. В текущий момент на территории деревни Кондратовская Архангельской области реализуется проект по промышленному плантационному выращиванию лесных ягод, заготовке и переработке дикоросов. Площадь в 1,8 гектара планируют увеличить до 60 гектаров до 2026 года, где будут выращивать голубику селекционных сортов. Инвестиционный бюджет проекта составляет порядка 500 млн рублей.

«Несмотря на суровый климат, у нас в Архангельской области есть большой потенциал для развития сельского хозяйства, в том числе проектов по сбору и переработке дикоросов — эта сфера у нас уже развивается и является крайне перспективной — если пока не с точки зрения компетенций, то с точки зрения природно-климатических условий точно. Развитие этого потенциала становится особенно важным с учетом тех санкционных ограничений, которые совершенно незаконным образом на нашу страну со стороны оппонентов наложены», — заявил глава Архангельской области.

По словам Анатолия Бобракова, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики считает Архангельскую область перспективной для развития всей АЗРФ не только с точки зрения судостроения, судоремонта и подготовки кадров для этой отрасли, но и рассматривает регион как пилотный в части развития новых направлений сельского хозяйства.

«Арктика для нас — несомненный приоритет «, — сказал Анатолий Бобраков, отметив Севморпуть и «другие вопросы развития арктических регионов».

«Сельским хозяйством и дикоросами в том числе мы занимаемся давно. Видим, что есть ряд ограничений, в том числе законодательных, которые пока не дают отрасли полноценно развиваться. Для нас важно, чтобы и федеральная, и региональная власть, и потенциальные инвесторы собрались вместе и обсудили вопросы, которые нам необходимо решить и дать новый импульс к развитию отрасли в арктических регионах. Мы решили начать эту работу здесь, в Архангельской области. В дальнейшем масштабировать её как на арктические регионы, так и на территории Дальнего Востока России», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 29 по 30 июня в Архангельске пройдет V Форум «Судостроение в Арктике», на котором обсудят проблемы и вызовы, стоящие перед отечественной судостроительной промышленностью.