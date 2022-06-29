Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Проживающие в Петербурге дети военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции России по защите Донбасса, смогут бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях. Об этом 29 июня сообщил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Фото предоставлены Ассоциацией анимационного кино Дети «Артека»

«С этой инициативой мы обратились в правительство города в начале июня. Идею оперативно поддержал губернатор. В ближайшее время ребята смогут провести каникулы с комфортом, весело отдохнуть с друзьями и получить положительный заряд эмоций», — отметил Бельский.

Согласно документу, такая программа будет действовать до 31 декабря 2024 года. Отправиться в лагеря на льготной основе смогут также дети беженцев и переселенцев, которые имеют временное место жительства в Санкт-Петербурге.