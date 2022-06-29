Мурманск, 29 июня, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Мурманской области с июля 2022 года начнет действовать программа субсидирования строительства жилья «Свой дом в Арктике». Как сообщили в правительстве региона, участники программы смогут получить до 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома.

Частный дом

«Мы с июля запускаем программу «Свой дом в Артике», где будем помогать тем семьям, которые готовы купить домокомплект, построить или купить дом на территории Мурманской области, помогать финансово. Один миллион рублей для всех семей, полтора миллиона рублей — для многодетных», — сказал губернатор региона Андрей Чибис , выступая перед областными депутатами с отчетом о работе областного правительства.

На реализацию программы «Свой дом в Артике» заложено 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор поспорил с депутатом о доходах медиков.