Салерно, Италия, 29 июня, 2022, 18:00 — ИА Регнум. «Салернитана» активировала опцию выкупа контракта 23-летнего норвежского центрального полузащитника московского ЦСКА Эмиля Бохинена, который выступал за итальянский клуб в прошедшем сезоне на правах аренды. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба «красно-синих».

ЦСКА

«Салернитана» заплатила ЦСКА 3,25 миллиона евро за трансфер Бохинена. На данный момент стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Эмиль Бохинен, выступая за ЦСКА и «Салернитану», принял участие в 21-м матче во всех турнирах, в котором отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.