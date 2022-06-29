Москва, 29 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Законопроект об ограничении пластика на Байкале внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Дмитрием Кобылкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Целью законопроекта является снижение загрязнения озера Байкал, его водотоков и почвы прибрежных территорий в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории пластиком и микропластиком путем регулирования отношений по обращению «одноразовых» товаров из различных видов пластмассовых материалов.

Предлагается дополнить статью 6 федерального закона «Об охране озера Байкал» пунктами 2.1 и 2.2, устанавливающими запрет на осуществление в центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории розничной продажи, а также безвозмездной передачи юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов.

Перечень таких видов товаров, согласно законопроекту, предполагается устанавливать подзаконным нормативным правовым актом для потенциальной возможности его корректировки с учетом социально-экономической ситуации в субъектах Байкальского региона, развития инфраструктуры и технологий.

Распространение предлагаемого законопроектом запрета на территорию центральной и буферной экологических зон Байкальской природной территории обосновывается необходимостью защиты от пластика водосборной площади озера Байкал для предотвращения попадания частиц пластика в озеро и его притоки, отмечают авторы.

Водосборная площадь Байкала равна 588 тысяч км, из них около 299 тысяч км находится на территории России, остальные 289 тысяч км — на территории Монголии. Большая часть водосборной площади Байкала совпадает с буферной экологической зоной Байкальской природной территории. В этой связи парламентариям представляется крайне важным сокращение попадания частиц пластика на территории водосборных бассейнов рек, впадающих в Байкал — Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара и другие. Их водосборные бассейны практически полностью покрывают буферную экологическую зону, что автоматически делает ее объектом пристального внимания как главного источника поступления пластика в Байкал.

Монголия в целях минимизации попадания частиц пластика на водосборную площадь Байкала с 1 марта 2019 года уже ввела запрет на пластиковые пакеты в рамках комплексных мер по борьбе с пластиком.