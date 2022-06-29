Москва, 29 июня, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В России имеется достаточный запас компонентов, необходимых для маркировки товаров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, об этом заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в ходе обсуждения в Госдуме законопроекта временных послаблениях в маркировке товаров.

Minpromtorg.gov.ru Василий Шпак

Во время заседания депутат Александр Аксененко (СРЗП) спросил у Шпака, планирует ли государство компенсировать затраты на приобретение оборудования для маркировки. По его словам, для малых и средних предприятий эти затраты непомерны.

«В отношении возможных проблем с какими-то компонентами, необходимыми для маркировки, могу сказать, что усилиями оператора создан склад необходимой продукции, расходных материалов», — сказал заместитель министра.

По его словам, на складе большое количество чернил и самоклеящейся этикетки и необходимых запчастей для оборудования, которое наносит маркировку.

«На сегодняшних момент каких-то критических вопросов нет. Все вопросы решаем оперативно, в рабочем порядке», — заключил Шпак.

Поэтапная обязательная маркировка товаров началась в 2019 году. Сейчас штрихкоды наносятся на большую часть молочной продукции, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, товары лёгкой промышленности, изделия из меха, духи и туалетную воду, шины, покрышки, фотоаппараты. С 2022 года маркируют молочную продукцию крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов, табачные стики и питьевую бутилированную воду.