Астрахань, 29 июня, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Астрахани индивидуальный предприниматель и его супруга подозреваются в приобретении и хранении в целях сбыта более 6,5 тонны немаркированной рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

(сс) wiggijo Рыба

По версии следствия, 64-летний индивидуальный предприниматель и его 49-летняя супруга купили более 6,5 тонны частиковых видов рыбы на сумму более миллиона рублей и хранили ее на территории цеха в садовом товариществе «Мечта» Советского района Астрахани для продажи без маркировки и нанесения предусмотренной законодательством РФ информации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных продовольственных товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые находятся под домашним арестом.