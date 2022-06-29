Москва, 29 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект об автоматическом порядке получения льгот за капитальный ремонт многоквартирных домов для инвалидов и пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Компенсация взносов на капительный ремонт была введена в 2015 году и устанавливается законом субъекта. Она может предусматривать, как частичное освобождение инвалидов, а также полное или частичное освобождение неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет, от уплаты взносов за капитальный ремонт.

Законопроект предлагает максимально упростить процедуру получения льготы, переведя ее в заявительный порядок. Обязанность собирать остальной пакет документов будет лежать на местных администрациях.