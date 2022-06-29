Москва, 29 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. По мнению зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского обществаОльги Занко («Единая Россия»), международная система защиты прав человека давно превратилась в «игру в одни ворота».

ИА REGNUM Государственная дума

Депутаты Государственной думы заслушали доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за 2021 годТатьяны Москальковой. Выступая от фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова) поблагодарила Татьяну Москалькову за работу и помощь тысячам людей, а также обратила внимание на новые вызовы, над которыми необходимо подумать вместе.

«Разрушается международная система защиты прав человека. Она давно превратилась в «игру в одни ворота». Система не защищает людей, которые говорят на русском языке. Например, в школах Николаевской, Одесской областей запретят использовать русский язык. И хотя такое положение дел нарушает Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о правах ребенка, Европейскую конвенцию по правам человека, наши западные «партнеры» закрывают на это глаза», — заявила Ольга Занко.

Вторым вызовом депутат назвала защиту прав наших граждан в Интернете. Она обратила внимание на то, что участились хакерские атаки на государственные сайты, на сайты социально ориентированных НКО, а ведь там хранятся персональные данные миллионов людей.

«Мы считаем важным защитить ресурсы СО НКО, и для этого сейчас разрабатываем законопроект, который поможет в этом вопросе», — рассказала заместитель председателя думского комитета.

По мнению Ольги Занко, третьим вызовом является беспрецедентная русофобия, с которой столкнулись не только граждане нашей страны, но и те люди, которые говорят на русском языке и поддерживают нашу страну.

«Зачастую нашим соотечественникам и единомышленникам за рубежом не хватает юридической помощи, потому что местные адвокаты не хотят или просто боятся им помогать. Вот почему нам кажется важным усилить импульс и дополнительную поддержку НКО, добровольческих организаций, которые готовы оказать бесплатную юридическую помощь», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что важно усилить сигнал и рассказывать больше нашим соотечественникам за рубежом, куда они могут обратиться за помощью.

«Как сказал недавно депортированный из Эстонии по сфабрикованным аргументам координатор «Бессмертного полка», только приехав в Россию, он узнал, как много здесь институтов и организаций, готовых помочь таким, как он», — резюмировала Ольга Занко.

В целом парламентарий отметила тесное сотрудничество фракции с институтом Уполномоченного по правам человека, итогом которого стали принятые законопроекты, например, законопроект об ужесточении ответственности за пытки.