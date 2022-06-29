Ольга Занко: важно защитить права соотечественников за рубежом
Москва, 29 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. По мнению зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского обществаОльги Занко («Единая Россия»), международная система защиты прав человека давно превратилась в «игру в одни ворота».
Депутаты Государственной думы заслушали доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за 2021 годТатьяны Москальковой. Выступая от фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова) поблагодарила Татьяну Москалькову за работу и помощь тысячам людей, а также обратила внимание на новые вызовы, над которыми необходимо подумать вместе.
Вторым вызовом депутат назвала защиту прав наших граждан в Интернете. Она обратила внимание на то, что участились хакерские атаки на государственные сайты, на сайты социально ориентированных НКО, а ведь там хранятся персональные данные миллионов людей.
По мнению Ольги Занко, третьим вызовом является беспрецедентная русофобия, с которой столкнулись не только граждане нашей страны, но и те люди, которые говорят на русском языке и поддерживают нашу страну.
Она добавила, что важно усилить сигнал и рассказывать больше нашим соотечественникам за рубежом, куда они могут обратиться за помощью.
В целом парламентарий отметила тесное сотрудничество фракции с институтом Уполномоченного по правам человека, итогом которого стали принятые законопроекты, например, законопроект об ужесточении ответственности за пытки.