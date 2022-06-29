Неаполь, Италия, 29 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Как сообщает агент 21-летнего флангового нападающего батумского «Динамо» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели, московский «Локомотив» и казанский «Рубин» получат выплаты за трансфер футболиста в «Наполи».

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

«“Наполи» купил Хвичу у батумского «Динамо», а не у «Рубина». Вот «Динамо» получает свою долю, от них 5-10% получает «Рубин» и остальные. Это уже дела батумского клуба. А как иначе? У Хвичи контракт с батумским «Динамо», а деньги получает «Рубин»? Так не бывает», — заявил агент Кварацхелии Джугели.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Хвича Кварацхелия, выступая за «Рубин», принял участие в девятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.