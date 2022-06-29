Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Американский лидер Джо Байден, глава Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили укрепление сотрудничества на фоне «развивающейся угрозы» со стороны КНДР, сообщает 29 июня пресс-служба Белого дома.

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Во время встречи в рамках саммита НАТО в Мадриде Байден, Юн Сок Ёль и Кисида «обсудили расширение трехстороннего сотрудничества в регионах Индийского и Тихого океанов» с целью «нейтрализации развивающейся угрозы, исходящей от незаконных программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республики».

Отмечается, что во время переговоров глава Белого дома «выразил непоколебимую приверженность США обороне и Японии, и Республики Корея».

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