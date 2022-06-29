Великий Новгород, 29 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Из-за высоких температурных показателей в Новгородской области с 30 июня вводят противопожарный режим. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

(сс) skeeze Борьба с лесным пожаром

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новгородской области. Это означает, что с 30 июня граждане не смогут посещать леса, разводить костры, сжигать траву и мусор на территориях поселений, на землях садоводства и в лесах. Также запрещается это делать вдоль автомобильных и железных дорог.

Исключая территории общепита, для жителей Новгородской области вводится запрет на использование мангалов. За совершение всех этих действий граждане и организации получат крупные административные штрафы

Специалисты ведут патрулирование территории на земле и в воздухе. А с жителями региона ведут профилактические беседы.