Тбилиси, 29 июня, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Трое покинувших правящую фракцию грузинского парламента депутатов опубликовали письмо, в котором разъясняли причины своего поступка, а также высказывали своё весьма резкое мнение по поводу взаимоотношений между Грузией и европейскими структурами, сообщает 29 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

George Kvizhinadze Грузинский танец

Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и Михаил Кавелашвили заявили, что публичное обсуждение определенных вопросов доставит неудобства правящей команде, поэтому им придётся покинуть партию «Грузинская мечта», фракцию и парламентские должности.

Депутаты сказали, что они будут постепенно информировать общество о событиях, которые «развиваются за кулисами грузинской политики».

Парламентарии обвинили ЕС и Европарламент в дестабилизации обстановки в Грузии и желании втянуть страну в войну с Россией. По их мнению, евроструктуры изначально и не собирались предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС, а лишь использовали этот вопрос в качестве «мышеловки» для грузинского правительства. Хундадзе, Субари и Кавелашвили уверены в том, что шестимесячный испытательный срок для Грузии будет использован для нагнетания ситуации в стране и для попыток втянуть Грузию в войну с Россией. Депутаты считают, что без участия Грузии в войне против России в той или иной форме, в том числе и путём присоединения к антироссийским экономическим санкциям, Грузии никогда не дадут статус кандидата.

В письмо указано, что членство Украины и Молдавии в ЕС абсолютно неуместно из-за тяжелейшего сегодняшнего положения этих стран. А Украина и Молдавия, по мнению депутатов, получили статус кандидатов лишь для того, чтобы ухудшить позиции грузинского правительства и искусственно создать в грузинском обществе «революционный заряд».

Хундадзе, Субари и Кавелашвили прямо обвинили ЕС и Европарламент в дестабилизации ситуации в Грузии, имеющей конечной целью революционное свержение грузинской власти. По мнению депутатов, за границей в тесном взаимодействии с грузинской оппозицией разработаны различные сценарии свержения нынешней грузинской власти, как краткосрочные, так и долгосрочные.

Они назвали принятую Европарламентом резолюции с осуждением Бидзины Иванишвили «абсурдной» и считают, что целью такой резолюции является желание евроструктур, чтобы «патриот» Иванишвили навсегда покинул Грузию.

Хундадзе, Субари и Кавелашвили считают, что евроструктуры для осуществления своих планов будут всячески добиваться освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы, для того чтобы к власти снова пришли люди, которые несут прямую ответственность за многие преступления, совершенные в 2004—2012 годах.

В письме сказано, что оппозиции и стоящим за ними иностранным структурам в Грузии нужна только война, а грузинский народ они рассматривают исключительно в качестве пушечного мяса для этой войны.

Депутаты призывают не допустить беспорядков и войны в стране, что навсегда сделает невозможной интеграцию Грузии в Европейский союз.

Напомним, что 28 июня трое депутатов — член политсовета «Грузинской мечты» и глава парламентского комитета по вопросам региональной политики и самоуправления Созар Субари, глава комитета по вопросам здравоохранения и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе и глава комитета по вопросам спорта и молодежи Михаил Кавелашвили заявили о своём выходе из партии и парламентской фракции и об отказе от должностей глав комитетов парламента.