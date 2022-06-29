Тамбов, 29 июня 2022, 17:44 — REGNUM Депутаты Тамбовской областной думы предложили законодательно обезопасить население от «немотивированно агрессивных животных». Соответствующая законодательная инициатива внесена в Госдуму, сообщает ИА REGNUM.
Депутаты предложили внести изменения в две статьи федерального закона об ответственном обращении с животными. Тамбовские депутаты указали, что сейчас в федеральном законе нет определения термина «немотивированная агрессивность».
В частности, речь идёт о попытках животного напасть на спокойно стоящего или пытающегося покормить его человека. Понятие немотивированной агрессии не будет включать поведение животного, защищающего своё потомство.
Также тамбовские депутаты предложили дополнить статьи 3 и 5 ФЗ пунктом, который даст федеральным органам исполнительной власти в области обращения с животными полномочие утверждать порядок установления наличия или отсутствия у животных немотивированной агрессивности. Авторы законопроекта считают, что это исключит возврат отловленного агрессивного животного в прежнее место обитания и снизит риск причинения вреда жизни и здоровью граждан.