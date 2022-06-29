Тамбов, 29 июня, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной думы предложили законодательно обезопасить население от «немотивированно агрессивных животных». Соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму, сообщает ИА REGNUM.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Депутаты предложили внести изменения в две статьи федерального закона об ответственном обращении с животными. Тамбовские депутаты указали, что сейчас в федеральном законе нет определения термина «немотивированная агрессивность».

«Законодательное определение немотивированной агрессивности необходимо, так как в соответствии со статьей 18 Федерального закона №498-ФЗ немотивированная агрессивность у отловленного безнадзорного животного является основанием для запрета его возврата на прежнее место обитания. Законопроектом предлагается статью 3 федерального закона дополнить пунктом следующего содержания: немотивированная агрессивность животного — это враждебное поведение животного, выражающееся в выходе за рамки стереотипного поведения, свойственного животному данного вида, и проявляющееся в форме агрессии по отношению к человеку или животному, не обусловленной какой-либо внешней причиной», — прокомментировал спикер Тамбовской облдумы Евгений Матушкин.

В частности, речь идёт о попытках животного напасть на спокойно стоящего или пытающегося покормить его человека. Понятие немотивированной агрессии не будет включать поведение животного, защищающего своё потомство.

Также тамбовские депутаты предложили дополнить статьи 3 и 5 ФЗ пунктом, который даст федеральным органам исполнительной власти в области обращения с животными полномочие утверждать порядок установления наличия или отсутствия у животных немотивированной агрессивности. Авторы законопроекта считают, что это исключит возврат отловленного агрессивного животного в прежнее место обитания и снизит риск причинения вреда жизни и здоровью граждан.