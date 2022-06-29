Тобольск, Тюменская область, , 17:42 — REGNUM В Тюменской области оштрафован заместитель генерального директора нефтебазы, на которой произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Установлено, что в марте 2022 года на нефтебазе в Тобольском районе произошёл взрыв. Пострадавших не было. Техническое расследование причин аварии выявило многочисленные нарушения требований промышленной безопасности на предприятии.

В итоге заместителя генерального директора суд признал виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП («Нарушение требований промышленной безопасности»), и привлёк нарушителя к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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