Бишкек, 29 июня, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Переименовать районы столицы Киргизии, «сделав акцент на национальной идеологии», предлагают депутаты Бишкекского городского парламента. Об этом стало известно на заседании горсовета сегодня, 29 июня.

Jasmine Halki Бишкек

По словам депутата Таалайбека Усубалиева, принятые во времена Советского Союза названия столичных районов «морально устарели», а потому их нужно сменить.

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Парламентарий считает, что Свердловский район нужно переименовать в честь писателя Чингиза Айтматова или героя главного киргизского эпоса — Манаса, Первомайский район назвать в честь одного из видных государственных деятелей республики — Турдакуна Усубалиева или Юсупа Абдрахманова, Октябрьский район переименовать в честь национального героя Байтика Баатыра или известного киргизского киноатёра Суйменкула Чокморова, а Ленинский район назвать именем одного из руководителей Киргизской ССР — Абсамата Масалиева или Исхака Раззакова.

В свою очередь депутат Рысбай Аматов отметил, что также поступали предложения Первомайский район переименовать в честь Чингиза Айтматова, а Свердловский — в честь Турдакуна Усубалиева.

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По итогам заседания депутат Усубалиев заявил, что поскольку вопрос о смене названий районов столицы Киргизии вносится от всего депутатского корпуса, то необходимо поручить мэрии Бишкека произвести финансовые расчеты и рассмотреть возможность переименования уже на следующей сессии городского парламента.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в столице Киргизии действует мораторий на переименование улиц и районов.

Отметим, что в случае переименования районов жителям Бишкека, а также всем столичным госорганизациям и коммерческим компаниям придется вносить соответствующие изменения в документы, что потребует значительных затрат как со стороны бизнеса и городской казны, так и со стороны республиканского бюджета.

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