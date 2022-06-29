Лондон, , 17:41 — REGNUM 31-летний центральный защитник «Наполи» и сборной Сенегала по футболу Калиду Кулибали может усилить основной состав лондонского «Челси». Об этом 29 июня сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Калиду Кулибали Www.sscnapoli.it

По информации источника, «Челси» рассматривает вариант с трансфером Кулибали, так как этот вариант дешевле, чем другие трансферные цели — Маттейс де Лигт из «Ювентуса» и Милан Шкриниар из «Интера».

На данный момент трансферная стоимость Калиду Кулибали, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Текущее соглашение сенегальца с неаполитанским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Кулибали принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.