Вашингтон, 29 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Верховный суд США на законодательном уровне расширил власть штатов в отношении племен коренных американцев, отменив прецедент от 2020 года, который отдавал предпочтение племени индейцев в Оклахоме, сообщает 29 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Суд проголосовал в пользу Оклахомы в связи с тем, что власти штата попытались привлечь к ответственности Виктора Кастро-Гуэрта, осужденного за пренебрежительное отношение к его пятилетней падчерице.

Отметим, что ранее Верховный суд отклонил просьбу Оклахомы о предоставлении большей власти в отношении коренных индейцев.

Напомним, Кастро-Уэрта осужден за пренебрежительное отношение к своей падчерице, страдающей церебральным параличом и слепотой. Мужчину приговорили к 35 годам тюрьмы, однако апелляционный суд Оклахомы в 2021 году сумел отменить данный приговор со ссылкой на прецедент 2020 года.

В США всего проживает около 3,7 млн коренных американцев, согласно данным переписи населения США 2020 года.