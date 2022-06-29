Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Сумма заблокированных российских активов в рамках санкций «за Украину» составила $330 млрд, говорится в опубликованном 29 июня заявлении американского минфина.

Счет денег Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР

Ведомство уточнило, что эти средства сделаны недоступными для России в течение 100 дней. Среди них порядка $300 млрд — это активы Банка России. Остальные $30 млрд — это активы граждан РФ «на финансовых счетах и в экономических ресурсах».

Кроме того, в рамках санкций США наложили арест на элитную недвижимость, принадлежащую российским гражданам. Также упоминаются «яхты».

Напомним, американское руководство ввело под предлогом начала спецоперации ВС РФ на Украине санкции в отношении России, заблокировав российские счета. После этого из Вашингтона начались разговоры о невозможности России расплатиться по госдолгу.

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