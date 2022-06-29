Урай, Югра, 29 июня, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Югре устанавливаются обстоятельства падения 13-летней девочки с восьмого этажа в городе Урае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия, поздно вечером 28 июня из окна восьмого этажа одного из домов по ул. Шевченко города Урая выпала девочка 2009 года рождения, которая от полученных в результате падения травм скончалась на месте.

По факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело ст. 110 УК РФ.