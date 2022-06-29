Москва, 29 июня 2022, 17:37 — REGNUM Рыбопромышленные компании, которые занимаются промыслом в мировом океане или в зонах иностранных государств, должны получать от государства льготы и преференции — заявил председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика в интервью ИА REGNUM.
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Рыбопромышленник: за лов рыбы в мировом океане надо снижать налоги
«Большого ума не надо ловить рыбу у берегов России, а вот если компания идет в мировой океан промышлять тунца — освободите ее от налогов. Брать налоги с нее нужно тогда, когда компания начнет работать с достаточной прибылью» — считает рыбопромышленник.
«Пусть государство регулирует отрасль налоговыми льготами, дотациями, субсидиями, или наоборот, налоговыми обременениями. Хотя у нас умеренное налогообложение рыбной отрасли» — сообщил Заика.
Хотя безусловным мировым лидером в рыбной ловле остаётся Китай, Россия в последние годы уверенно входит в первую десятку стран по объёмам рыболовства.
В мировом масштабе стремительно растёт доля аквакультуры – разведения рыб в естественных и искусственных водоёмах. К 2014 году на неё пришлось уже 39% поставленной на рынки рыбы. Однако в России в том же году доля аквакультуры составила лишь 3%.
Большая часть российской ловли рыбы приходится на Дальний Восток – регион, сильно затронутый Перестройкой и распадом СССР. Такие проблемы, как восстановление рыболовного флота и разграничение рыболовных угодий между частными фирмами и индивидуальными рыбаками, до сих пор стоят на повестке дня.
В мировом масштабе стремительно растёт доля аквакультуры – разведения рыб в естественных и искусственных водоёмах. К 2014 году на неё пришлось уже 39% поставленной на рынки рыбы. Однако в России в том же году доля аквакультуры составила лишь 3%.
Большая часть российской ловли рыбы приходится на Дальний Восток – регион, сильно затронутый Перестройкой и распадом СССР. Такие проблемы, как восстановление рыболовного флота и разграничение рыболовных угодий между частными фирмами и индивидуальными рыбаками, до сих пор стоят на повестке дня.