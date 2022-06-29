Москва, 29 июня, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Рыбопромышленные компании, которые занимаются промыслом в мировом океане или в зонах иностранных государств, должны получать от государства льготы и преференции — заявил председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика в интервью ИА REGNUM.

aes256 Тунец

«Большого ума не надо ловить рыбу у берегов России, а вот если компания идет в мировой океан промышлять тунца — освободите ее от налогов. Брать налоги с нее нужно тогда, когда компания начнет работать с достаточной прибылью» — считает рыбопромышленник.

«Пусть государство регулирует отрасль налоговыми льготами, дотациями, субсидиями, или наоборот, налоговыми обременениями. Хотя у нас умеренное налогообложение рыбной отрасли» — сообщил Заика.