Солнечногорск, Московская область, , 17:35 — REGNUM В Мастерской управления «Сенеж» проходит заключительный для первого потока 2022 года модуль «Мастерской новых медиа», посвященный теме формирования медиасообществ и проектам.

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Во вторник, 29 июня, с участниками образовательного трека встретился генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Во время общения с представителями медиа он обратил внимание на то, что сфер, где они могут применить свой творческий подход, — множество, кроме классической журналистики и современных методов донесения информации это могут быть и смежные профессии, а также создание своих медиапроектов, значимых для общества.

В этом году слушателями первого потока стали около 80 человек из 30 регионов России. Это медиаменеджеры, журналисты, блогеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты.

«Медиапроекты, идеи, направленные на создание контента с высокой общественной значимостью в современном мире, приобретают все больший вес. Для грамотного донесения ценностей и смыслов до аудитории важен выбор каналов коммуникации, и это — отдельная задача, которая стоит перед специалистками сферы медиа. До конца 2024 года пройдёт как минимум ещё 5 волн грантовых конкурсов, поэтому можно планировать долгосрочные проекты, ставить перед собой и командой достаточно амбиционные цели, — сказал Роман Карманов, обращаясь к участникам встречи, — Важно то, что с каждым конкурсом конкуренция становится выше и она разворачивается между теми, кто разобрался в особенностях написания заявки, составления и обоснования бюджета, работы с партнерами. Для помощи заявителям мы подготовили образовательный курс из серии подкастов, проводим вебинары, составили методические рекомендации и чек-лист. Будьте смелее, если у вас есть классный творческий проект, упакуйте его, «заразите» своей идеей партнёров и обязательно пробуйте подаваться на различные грантовые конкурсы».

Среди вопросов, заданных аудиторией, — можно ли искать финансирование в разных фондах, могут ли получать финансирование государственные СМИ и учреждения культуры, какие направления конкурса наиболее востребованы.

Спикер отметил, что в каждом регионе есть свои герои, о которых можно рассказывать стране.

«Даже если заявка не выиграла, команда точно приобрела — пересматриваются идеи, дорабатываются проекты, масштабируются, прописываются бюджеты, определяются более точно целевые группы», — подытожил Роман Карманов.

По итогам обучения в Мастерской слушатели получат новые знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, SMM-стратегии и информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента, сторителлинга и работы с данными, а также по многим другим темам в области новых медиа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, образовательная программа «Мастерская новых медиа» стартовала в 2021 году, ее первыми выпускниками стали более 140 медиаспециалистов и более 80 PR-специалистов из 59 регионов России. Программа ориентирована на подготовку и создание сообщества «цифровых» специалистов в сфере новых медиа и в PR, которые могут эффективно работать в современном информационном пространстве с использованием самых передовых инструментов и средств. Программа организована АНО «Диалог», президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ее образовательным центром Мастерской управления «Сенеж».