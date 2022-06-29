Николаев, Украина, , 17:35 — REGNUM В результате ракетного удара по Николаевскому судостроительному заводу «Океан» ликвидированы два генерала и более 20 штабных офицеров украинского оперативного командования «Юг», сообщает 29 июня Телеграм-канал «Таврическая Народная Республика» со ссылкой на неназванные источники в Николаевской областной государственной администрации.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению источников, удар был нанесён около 6:00 по одному из ангаров завода.

«В результате разрушен ангар, в котором размещался штаб оперативного командования «Юг» ВСУ, осуществляющего командование украинскими войсками на херсонском направлении. Достоверно подтверждено, что погибло два генерала, более 20 офицеров штаба и часть солдатского состава роты связи. В настоящее время район оцеплен, доступ к эвакуированным раненным военнослужащим, поступившим в медицинские учреждения ограничен. Также появляются сообщения об ограничении доступа в морги города Николаева», — сообщает Телеграм-канал.

Официальных подтверждений этой информации нет.

По данным минобороны России, в ночь с 28 на 29 июня в районе города Николаев ракетные удары были нанесены по базе подготовки иностранных наемников, а также по складам боеприпасов и горючего.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителя Карелии представили к награде за отвагу во время спецоперации