Москва, , 17:34 — REGNUM Второго этапа инвестиционного строительства рыбопромысловых судов не будет — заявил председатель Союза рыбопромышленных колхозов Белого моря Андрей заика в интервью ИА REGNUM.

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«Госдума может принять закон, могут быть репортажи о закладках судов, PR-акции, но суда построены не будут» — уточнил рыбопромышленник.

Председатель Союза считает, что в России катастрофический опыт первого этапа инвестиционного судостроения.

«Многие верфи говорят, что не могут строить суда из-за санкций. Но верфи могли все построить еще до санкций, если бы умели. Санкции — удобное оправдание неспособности строить современные суда. В срок, в 2030 году, траулеры построены не будут, второй этап не состоится» — сообщил Заика.

Рыбопромышленник подчеркнул, что выдача квот под инвестиционную программу, это способ избранных компаний совершить передел рыбной отрасли.

«Все квоты «заточены» под определенную структуру, которая априори их и получит. Квота должна делиться по историческому принципу или на аукционе» — заявил Заика.