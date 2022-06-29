Москва, 29 июня, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о признании на территории России водительских удостоверений Армении для работающих в сфере коммерческого транспорта, в частности, такси, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Тем самым будут уравнены права граждан стран — членов ЕАЭС». — отметил замглавы МВД Игорь Зубов.

Изменения предусматривают признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

Вместе с тем ранее в Госдуме выступили с предложением пересмотреть решение, позволяющее гражданам Киргизии ездить в РФ по своим национальным правам в ответ на решение президента республики ввести в стране праздник — день восстания против Российской империи.