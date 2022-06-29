Москва, , 17:29 — REGNUM Председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика не заметил появления в последние годы российских аналогов импортного оборудования в рыбной отрасли. Об этом он сообщил в интервью ИА REGNUM. Рыбопромышленник заявил:

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«Наверное все думают, что санкции вот-вот кончатся. Они не кончатся никогда!».

Председатель Союза считает:

«Компании которые занимается импортозамещением, надо защищать протекционистской политикой, ей должны быть предоставлены преференции и налоговые льготы. А если этих льгот нет, то зачем компания будет заниматься рискованным делом?».