Импортозамещение провалено, все думают «санкции вот-вот закончатся»
Москва, 29 июня, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика не заметил появления в последние годы российских аналогов импортного оборудования в рыбной отрасли. Об этом он сообщил в интервью ИА REGNUM. Рыбопромышленник заявил:
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Рыба
«Наверное все думают, что санкции вот-вот кончатся. Они не кончатся никогда!».
Председатель Союза считает:
«Компании которые занимается импортозамещением, надо защищать протекционистской политикой, ей должны быть предоставлены преференции и налоговые льготы. А если этих льгот нет, то зачем компания будет заниматься рискованным делом?».