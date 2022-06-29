Дортмунд, Германия, 29 июня, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Как сообщает немецкое издание Bild, дортмундская «Боруссия» не планирует продавать 19-летнего центрального полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема дешевле, чем за 120 миллионов евро.

«Боруссия» (Дортмунд)

По информации источника, на Джуда Беллингема претендуют мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Джуд Беллингем принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил девять желтых карточек.

Беллингем выступает за «Боруссию» с 23 июля 2020 года после перехода из «Бирмингема» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость английского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.