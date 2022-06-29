Клепиковский район, Рязанская область, , 17:27 — REGNUM Единственное в России предприятие полного цикла обработки хлопка для изготовления нетканого полотна модернизируют в Клепиковском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе правительства региона.

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Многие процессы на «Русвате» автоматизированы. Руководство планирует модернизировать производство с установкой нового технологического оборудования, что позволит расширить ассортимент выпускаемых товаров для медицины. Ориентировочный объём инвестиций составит 220 млн рублей.

Завод «Русвата» выпускает продукцию медицинского назначения — вату, бинты, марлю. Рязанская фабрика основной поставщик продукции для лечебно-профилактических учреждений и аптек России.