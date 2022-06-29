Ярославль, , 17:19 — REGNUM Ярославль впервые в своей истории получит 4,4 млрд рублей на замещение коммерческих кредитов. Об этом на заседании правительства области объявил врио губернатора Михаил Евраев.

Мэрия Ярославля

Это стало возможным благодаря средствам, выделенным из федерального бюджета для погашения долговых обязательств области и муниципальных образований перед коммерческими структурами. Всего Ярославская область получит на эти цели 6,5 млрд руб.

Как отметил врио губернатора Михаил Евраев, основная часть федерального кредита будет направлена на предоставление бюджетных кредитов трём муниципальным образованиям области. Ярославль как самый закредитованный получит 4,4 млрд рублей, Рыбинск — 806,5 млн и Тутаев — 8 млн.

«Теперь им не придётся тратить серьёзные средства на проценты по коммерческим кредитам. Бюджетные средства они получат практически на беспроцентной основе, по ставке 0,1% годовых. Это позволит сократить расходы на обслуживание муниципального долга более чем на 400 млн. руб. Сэкономленные средства можно будет направить на социальные программы. Надеемся, что при снижении долговой нагрузки на муниципальные образования их возможности существенно увеличатся. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас были сильные муниципалитеты и выполняли те задачи, которые перед ними ставят жители», — сказал Михаил Евраев.

По данным на апрель 2022 года, Ярославль был должен 6,9 млрд рублей. Проблема кредитов обострилась после резкого роста процентных ставок. Ранее Ярославль получал бюджетные кредиты, но в меньшем объёме и на ограниченный срок.

Оставшаяся часть федерального кредита будет направлена на частичное погашение задолженности по государственным ценным бумагам области.

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