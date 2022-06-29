Сургутский район, Югра, , 17:17 — REGNUM В Югре перед судом предстанет бывший руководитель коммерческой организации, который скрыто следил за подчинёнными с помощью технических средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия, 57-летний житель Москвы, который работал генеральным директором коммерческой организации в Сургутском районе, незаконно приобрёл специальные технические средства — микрофоны, трекеры, видеокамеры. С их помощью он отслеживал местоположение служебных автомобилей, вёл тайное наблюдение за действиями и разговорами подчинённых.

Бывший топ-менеджер обвиняется по ч.2 ст. 137 и ст. 138.1 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный оборот специальных технических средств»). Обвиняемый в ходе следствия вину не признал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале четверых жителей Башкирии обвинили в воспрепятствовании расследованию уголовного дела и нарушении неприкосновенности частной жизни.

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