29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 17:30 — REGNUM Острая международная интрига, затеянная Анкарой в связи с приемом в НАТО шведов и финнов, завершилась банально. Лидеры Турции, Швеции и Финляндии подписали совместный меморандум по итогам прошедших в Мадриде переговоров, который назвали «Дорожной картой». В нем, о чем пока сообщают только турецкие издания, намечены действия пошагового свойства со стороны Копенгагена и Хельсинки.

Реджеп Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Утверждается, что «Турция получила то, что хотела». А хотела она будто бы сотрудничества в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее ответвлениями. Анкаре также обещано снятие эмбарго, но лишь со стороны некоторых стран — членов НАТО, на поставки продукции оборонной промышленности, обещано расширенное сотрудничество в военно-технической сфере и по линии специальных служб. Выдано обещание и абстрактного свойства: Турции будет оказываться поддержка со стороны Финляндии и Швеции «в механизмах безопасности ЕС». Чуть более конкретно по этому поводу говорил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. По его словам, Анкара направила Хельсинки шесть запросов о выдаче тех лиц, которых считает «террористами РПК», и тех, кто причислен ею к сторонникам «параллельного государства» Фетуллаха Гюлена. Что касается Стокгольма, то ему Анкара адресовала 21 аналогичный запрос. «Повторного требования об экстрадиции направлено не будет», — грозится Боздаг, понимая, что поставленная Анкарой задача может быть и не решена.

Он, как хорошо подготовленный юрист, отдает себе отчет в том, что по действующему в Европе законодательству одного занесения той или иной страной в «черный список» каких-либо лиц для экстрадиции недостаточно. Необходимы выверенные доказательства. Другое дело, обязательства Швеции и Финляндии не оказывать поддержку Демократическому союзу и Отрядам народной самообороны (политической и боевой организациям сирийских курдов), а также сторонникам Гюлена. Принять его можно посредством документальной фиксации обещания ужесточить борьбу с терроризмом. Но будут ли в Швеции и в Финляндии считать террористами тех лиц, выдачи которых добивается Турция, если руководствоваться Европейской конвенцией о выдаче? Вот почему Боздаг подчеркивает, что подписанный меморандум о согласии Турции дать «зеленый свет» Швеции и Финляндии в НАТО «вовсе не означает, что процесс вступления двух скандинавских стран в альянс завершен». Он намекает на то, что «Дорожная карта» может не пройти в турецком парламенте процедуру ратификации.

Генеральный секретарь НАТО с представителями Финляндии и Швеции Nato.int

Впрочем, дело не только в этом. Если оценивать проблему шире, то Анкара ставила на первое место проблему изменения американской политики на курдском направлении. Размен произошел, но не по изначально заявленному турецкому сценарию. Неслучайно накануне президент США Джо Байден призвал американский Конгресс одобрить соглашение о продаже Турции оружия и «запустить «стратегический механизм для укрепления двусторонних связей». Говоря иначе, Вашингтону удалось развести два процесса — свои отношения с Турцией и отношения Анкары с НАТО. По всем признакам Эрдоган и Байден во время телефонного разговора накануне саммита альянса в Мадриде достигли согласия по каким-то вопросам, однако многого сейчас не договаривают. Не случайно и то, что, по данным турецких изданий, главным посредником в переговорах в Мадриде между Турцией, Швецией и Финляндией выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кстати, на это обратили внимание многие турецкие эксперты, которые уверяют в том, что в «поведении Анкары продолжает сохраняться элемент непредсказуемости». Но, как бы то ни было, бой, который обещал дать Эрдоган на заседании турецкого правительства перед вылетом в Мадрид на саммит НАТО, так и не состоялся. Теперь ему нужно будет в Турции спасать лицо. Ведь замах был на рубль, а удар оказался на копейку.