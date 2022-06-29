Стокгольм, , 17:17 — REGNUM Страны-члены НАТО официально решили пригласить в альянс Швецию и Финляндию. Об этом сообщается в коммюнике от 29 июня, передает шведский телеканал SVT.

Финляндия и Швеция (сс) Eintracht4ever

«Присоединение Финляндии и Швеции сделает их [союзников] более защищенными, НАТО — более сильным, а евроатлантическое пространство — более безопасным», — говорится в заявлении.

НАТО также объявляет о согласовании новой стратегической концепции, описывая «Россию как наиболее серьезную и непосредственную угрозу безопасности союзников».

Напомним, 28 июня Турция заключила соглашение со Швецией и Финляндией, что позволило снять последнее препятствие на пути начала процесса вступления.

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